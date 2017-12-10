” الصحة ” تعلن إغلاق 17 مجمع طبي و3 صيدليات

عادل الحربي(صدى):

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن إغلاق 17 مجمع طبي و 3 صيدليات و 11 محل بصريات ومعمل أسنان ومركز فحص عمالة في الرياض وجدة والطائف وعسير؛ وذلك لعدم وجود تراخيص وتشغيل كوادر غير مرخصة وعدم الالتزام بمعايير مكافحة العدوى والأنظمة الصحية.

وقالت الوزارة، عبر حسابها الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : ” في الرياض وجدة والطائف وعسير.. الصحة تغلق (17)مجمع طبي و (3) صيدليات و (11) محل بصريات ومعمل أسنان ومركز فحص عمالة لعدم وجود تراخيص وتشغيل كوادر غير مرخصة وعدم الالتزام بمعايير مكافحة العدوى والأنظمة الصحية.وللإبلاغ عن المخالفات الاتصال على الرقم 937 ” .