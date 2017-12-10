بالفيديو.. الظهور الأول لـ ” عهد الناصر ” بالقناة السعودية

نورة الشهري(صدى):

أطلت المذيعة عهد الناصر على شاشة القناة السعودية للمرة الأولى صباح اليوم الأحد ، تطبيقاً لقرار الدكتور عواد العواد وزير الثقافة والإعلام بتوطين وظائف مذيعات التلفزيون والإذاعة بالمملكة .

حيث علق مدير القناة السعودية خالد المدخلي على هذا الحدث عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، قائلاً ” اليوم كانت أول إطلالة لمذيعتنا عهد الناصر في صباح السعودية أهلًا ببنات الوطن على شاشة الوطن متمنين لها التوفيق في مسيرتها الإعلامية القادمة ” .

وكان ظهور الإعلامية السعودية بالتزامن مع هذا القرار قد حظي بقبول واسع من المواطنين وخاصةً المثقفين والكتاب .