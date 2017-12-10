” الخضيري ” يحذر من استخدام الفحم للتدفئة أثناء فتح النوافذ

عادل الحربي(صدى):

حذر الدكتور فهد الخضيري، رئيس وحدة المسرطنات في قسم الأبحاث الطبية والبيولوجية بمستشفى الملك فيصل التخصصي، من استخدام الفحم للتدفئة، مشددًا على أنه لابد من فتح النوافذ والباب حتى يكتمل الاشتعال ويتحول إلى جمر بالكامل.

وأوضح ” الخضيري ” ، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، أن السبب في ذلك يرجع إلا الفحم ينتج أول اكسيد الكربون القاتل، مشيرًا إلى أنه عند استخدام المدفأة لابد من توصيلها بالكهرباء مباشرة وليس عبر تحويلة وإلا قد تسبب حريق، فضلاً عن عدم استخدام المكيف الحار أثناء النوم.