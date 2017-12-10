الاتصالات السعودية تعلن وظائف وشاغرة للجنسين

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة الاتصالات السعودية – عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، لحمَلة درجة الماجستير ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة، وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في كل من الرياض، والدمام.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– رئيس فريق دعم الدعاوى (الدمام): درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص القانون، أو ما يعادلها.

– مدير قسم خدمات التوظيف- المقاولون: درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (الموارد البشرية، أو إدارة الأعمال)، أو المجالات ذات صلة.

– رئيس فريق مراقبة رصد المشاريع: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الإلكترونيات، علوم الحاسب الآلي، تكنولوجيا المعلومات)، أو المجالات ذات صلة.

– مدير قسم التوظيف: درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (الموارد البشرية، أو إدارة الأعمال)، أو المجالات ذات صلة.

– محلل أول تصميم مراقبة شبكة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (للنساء):درجة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الحاسب الآلي، تكنولوجيا المعلومات)، أو التخصصات ذات الصلة.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 10 ديسمبر 2017م، والتقديم مُستمر حتى تاريخ 16 ديسمبر 2017م.

ولفتت الشركة، إلى أنه للتقديم ومعرفة شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الضغط على هذا الرابط (هنا).