بالصور.. ضبط كميات كبيرة من التنبول والشمة في المجاردة

أبها(صدى):

نفذت بلدية المجاردة اليوم الأحد، حملة تمكنت خلال جولة تفتيشية من ضبط كميات كبيرة من التنبول والشمة.

وقال رئيس بلدية المجاردة المهندس عبدالله بن علي الشمراني: إن إدارة صحة البيئة نجحت من خلال جولاتها التفتيشية على بعض البقالات المشتبه فيها في مصادرة عدد كبير من التنبول والشمة التي يتم بيعها وترويجها على طلاب المدارس.

وأضاف الشمراني، أنه تم تطبيق النظام بحقها وأخذت التعهدات اللازمة بعدم بيعها مستقبلًا، في الوقت الذي تم فيه إغلاق بعض المحلات التي جعلت من مواقعها منافذ لبيع تلك السموم.