6 وظائف شاغرة لدى ” ملاذ للتأمين التعاوني “

فاطمة المالكي(صدى):

عرضت شركة ” ملاذ للتأمين التعاوني ” ، عبر موقعها الإلكتروني، ست وظائف شاغرة لديها، لحملة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم لتخصصات عدة، وذلك للعمل بالمقر الرئيسي في العاصمة ” الرياض ” .

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

-مطور ويب (عدد 5 وظائف): درجة البكالوريوس في تخصص علوم الحاسب الآلي.

-تنفيذي خدمة العملاء- المبيعات: درجة البكالوريوس أو شهادة الدبلوم في تخصص ذي الصلة

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 10 يناير 2018م.

وأفادت الشركة، بأنَّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي ” هنا ” .