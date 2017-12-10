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بعد صراعه مع المرض.. وفاة الفنان أبو بكر سالم

بعد صراعه مع المرض.. وفاة الفنان أبو بكر سالم
أماني الغامدي(صدى):

توفي الفنان أبو بكر سالم منذ قليل بعد صراع طويل مع المرض ، بإحدى المستشفيات ، وفقاً لما ذكرته مصادر خاصة .

يذكر أن ” سالم ” توجه مسبقاً إلى ألمانيا لإجراء فحوصات طبية ، حيث أكد الأطباء حاجته إلى إجراء عملية قلب مفتوح بشكل عاجل ، وتم إدخاله العناية المركزة بعد العملية مباشرة .

وكان آخر ظهور للفنان القدير خلال احتفاليات اليوم الوطني إلا أنه لم يستكمل الحفل بسبب ظروف مرضه .


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 1138 ] نشر منذ 60 دقيقة

الله يرحمه ويتجا وز عنه الله يحسن عزا اهله ويصبر قلوبهم رحمه الله رحمتا واسعه واسكنه فسيح جنانه ورحم الله امواتنا واموات المسلمين

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