بعد صراعه مع المرض.. وفاة الفنان أبو بكر سالم

أماني الغامدي(صدى):

توفي الفنان أبو بكر سالم منذ قليل بعد صراع طويل مع المرض ، بإحدى المستشفيات ، وفقاً لما ذكرته مصادر خاصة .

يذكر أن ” سالم ” توجه مسبقاً إلى ألمانيا لإجراء فحوصات طبية ، حيث أكد الأطباء حاجته إلى إجراء عملية قلب مفتوح بشكل عاجل ، وتم إدخاله العناية المركزة بعد العملية مباشرة .

وكان آخر ظهور للفنان القدير خلال احتفاليات اليوم الوطني إلا أنه لم يستكمل الحفل بسبب ظروف مرضه .