بعد صراعه مع المرض.. وفاة الفنان أبو بكر سالم
توفي الفنان أبو بكر سالم منذ قليل بعد صراع طويل مع المرض ، بإحدى المستشفيات ، وفقاً لما ذكرته مصادر خاصة .
يذكر أن ” سالم ” توجه مسبقاً إلى ألمانيا لإجراء فحوصات طبية ، حيث أكد الأطباء حاجته إلى إجراء عملية قلب مفتوح بشكل عاجل ، وتم إدخاله العناية المركزة بعد العملية مباشرة .
وكان آخر ظهور للفنان القدير خلال احتفاليات اليوم الوطني إلا أنه لم يستكمل الحفل بسبب ظروف مرضه .
مغرد[ عدد التعليقات: 1138 ] نشر منذ 60 دقيقة
الله يرحمه ويتجا وز عنه الله يحسن عزا اهله ويصبر قلوبهم رحمه الله رحمتا واسعه واسكنه فسيح جنانه ورحم الله امواتنا واموات المسلمين
الماسة الزرقاء[ عدد التعليقات: 351 ] نشر منذ 52 دقيقة
الله يرحمه
ويغفر له