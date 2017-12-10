بدون جماهير.. النصر يعاود تدريباته غدًا

نواف السالم(صدى):

أعلن نادي النصر، عن معاودة تدريباته، على ملعب ” أكاديمية النصر الرياضية للفئات السنية ” ، غدًا الإثنين، وذلك بدون جماهير أو إعلاميين.

وقال النادي، عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة ” تويتر ” ، مساء اليوم الأحد: ” يعاود الفريق الأول لكرة القدم تدريباته مساء غدًا الإثنين، على ملعب أكاديمية النصر للفئات السنية، بدون جماهير أو إعلاميين ” .

أرجع النادي، سبب ذلك إلى : ” ستكون التدريبات مغلقة لعدم وجود مقاعد تستوعب الجماهير والإعلاميين ” ، مشيرًا إلى أنه : ” سيستمر إغلاقها لحين انتهاء أعمال الزراعة الشتوية لملعب الأمير عبدالرحمن بن سعود يرحمه الله ” .