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داليا مبارك وشمة حمدان تستعدان لإحياء حفل ” ليالي الرياض ” مطلع العام المقبل

داليا مبارك وشمة حمدان تستعدان لإحياء حفل ” ليالي الرياض ” مطلع العام المقبل
أماني الغامدي(صدى):

استعدت هيئة الترفيه لإقامة حفل غنائي نسائي في مطلع العام المقبل ضمن احتفاليات ” ليالي الرياض ” لتحييه المطربتان السعودية داليا مبارك والمطربة الإماراتية شمة حمدان .

ومن المقرر أن يقام الحفل في الصالة الرياضية الخضراء في تمام الساعة الثامنة مساءاً ، حيث تفتح أبواب الحفل في تمام الخامسة مساءاً ، لتسمح بدخول الحفل بدءاً من سن 15 عاماً كحد أدنى .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 351 ] نشر منذ 57 دقيقة

مو مكفينا العلة وعد طلعت لنا ذي داليا 🤧
ومحسوبات علينا سعوديات

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