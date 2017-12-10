داليا مبارك وشمة حمدان تستعدان لإحياء حفل ” ليالي الرياض ” مطلع العام المقبل

أماني الغامدي(صدى):

استعدت هيئة الترفيه لإقامة حفل غنائي نسائي في مطلع العام المقبل ضمن احتفاليات ” ليالي الرياض ” لتحييه المطربتان السعودية داليا مبارك والمطربة الإماراتية شمة حمدان .

ومن المقرر أن يقام الحفل في الصالة الرياضية الخضراء في تمام الساعة الثامنة مساءاً ، حيث تفتح أبواب الحفل في تمام الخامسة مساءاً ، لتسمح بدخول الحفل بدءاً من سن 15 عاماً كحد أدنى .