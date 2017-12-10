أصحاب القوارب تتظلم من قرار إيقاف الإبحار في مرسى الهيئة الملكية

حمود العنزي(صدى):

أصدرت قوات حرس الحدود، يوم الخميس، أمرًا بإيقاف القوارب عن الإبحار في مرسى الهيئة الملكية بينبع، مما أدي إلي وقوع ضرر كبير علي بعض أصحاب القوارب في المرسى؛ لأن أغلبهم من ذوي الدخل المحدود، ويعتمدون على تلك القوارب فقط.

وطالب أصحاب القوارب، بإيجاد حلول عاجلة للمشكلة، مؤكدين ” أن ليس لهم يد في الموضوع وكل أمورهم نظامية، مشيرين أنهم دفعوا مبالغ إيجار المرسى ” ، كما طالبوا الجهات المختصة بأهمية زيارة المرسى والوقوف على الوضع عن قرب، ومقابلة ملاك القوارب والسماع منهم.

كما طالبوا أصحاب القوارب بتعويضات عن فترات إيقاف الإبحار بالمرسى بسبب إلغاء عدد من الرحلات البحرية التي تم الترتيب والحجز لها مسبقاً مع الزوار ومرتادي المرسى القادمين من وجهات بعيدة مثل الرياض والشرقية وجدة.