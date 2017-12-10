محافظ القنفذة ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد العريف موسى المرحبي

نايف السالم(صدى):

نقل محافظة القنفذة فضا بن بيّن البقمي اليوم ، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد ، نائب رئيس مجلس الوزراء ، وزير الدفاع – حفظهما الله – ، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل ، مستشار خادم الحرمين الشريفين ، أمير منطقة مكة المكرمة ، وسمو نائبه ، لأسرة وذوي شهيد الواجب العريف موسى عمر المرحبي ، الذي استشهد أثناء أدائه واجبه تجاه دينه والدفاع عن وطنه بمنطقة جازان.

وعبّر البقمي خلال زيارته لأسرة الشهيد بمنزلهم في قرية عمارات جنوب محافظة القنفذة ، عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيد، سائلًا الله تعالى أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته.

وقال : ” ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني وبطولي كبير في الدفاع عن أرض الحرمين الشريفين، يعد مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن ” .

فيما عبر ذوو الشهيد عن شكرهم وتقديرهم للقيادة الرشيدة – أيدها الله – على الاهتمام الدائم بأبنائها في كل مكان، مشيرين إلى أن ابنهم استشهد في ميدان العز والكرامة والشرف للدفاع عن هذا الوطن الغالي.

رافق محافظ القنفذة خلال زيارته اليوم ، مدير شرطة القنفذة المكلف العقيد علي الصالحي، ومدير شعبة المرور المقدم غازي العتيبي، وعدد من القيادات الأمنية بالمحافظة ورؤساء بعض المراكز الإدارية.

وكان العريف المرحبي، قد استُشْهد أثناء أداء مهامه دفاعًا عن حدود الوطن بكل بسالة قبالة منطقة جازان، وأديت الصلاة عليه بعد ظهر أمس، في الجامع الكبير للقرية، ودفن بمقبرة قرية عمارات.