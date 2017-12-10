بعد مقاطعته .. ماكدونالدز يحتمي بشركة خاصة في المملكة لتجنب غضب المسلمين

كوالالمبور(صدى):

أعلن فرع شركة ماكدونالدز في ماليزيا، تبعية ملكيته إلى شركة خاصة في المملكة؛ لتجنب غضب المسلمين هناك، من السلسلة الأمريكية للوجبات السريعة، بعد قرار الرئيس الأمريكي ” دونالد ترامب ” بأن القدس عاصمة لإسرائيل.

وقال أزمير جعفر عضو مجلس الإدارة المنتدب لامتياز ماكدونالدز في ماليزيا، إنها كذبة وتلفيق وتشهير، موضحًا أن المسلمين هم أصحاب الأسهم الأكبر في الشركة التي تدير الامتياز للفرع في ماليزيا وهي شركة Gerbang Alaf Restaurants Sdn Bhd.

وذكر فرع شركة ” ماكدونالدز ” في ماليزيا، في بيان له أمس السبت عن شعوره بالإحباط من الدعوات التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي لحث المواطنين الماليزيين على مقاطعة الفرع.