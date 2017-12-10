” الزكاة والدخل ” .. فرض ضريبة القيمة المضافة ابتداءً من يناير 2018

علي القحطاني(صدى):

أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أن عمليات البيع والشراء في المتاجر الإلكترونية ستخضع لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% ، وذلك ابتداءً من 1 يناير المقبل.

وحذر الحساب الرسمي لضريبة القيمة المضافة، على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، المنشآت من فرض الضريبة على السلع أو الخدمات قبل يناير 2018.

ويعد الشخص الخاضع للضريبة في المملكة، هو الشخص الذي يقوم مستقلًا بممارسة نشاط اقتصادي، بغرض تحقيق الدخل.

وأوجبت اللائحة على كل شخص مقيم بالمملكة وغير مسجل لدى الهيئة، أن يقوم كل شهر بحساب قيمة توريداته، خلال الاثنى عشر شهرًا السابقة وفقًا للمتطلبات المنصوص عليها، وفي حال تخلف أي شخص ملزم بالتسجيل، فللهيئة تسجيله تلقائيًا.