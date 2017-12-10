حوثيات يقتحمن منزل ناشط مؤتمري وخطف زوجته

فهمي محمد(صدى):

اقتحمت مجموعة من نساء الحوثيات من أعضاء كتائب ” الزينبيات ” منزل قيادي فى حزب المؤتمر، واختطفن زوجته بعد العبث بمحتويات منزلهم.

وأفادت مصادر، أن النساء الحوثيات، اقتادت زوجة عضو المؤتمر إلى جهة مجهولة .

وعمدت جماعة الحوثي على اقتحام منازل قيادات المؤتمر منذ اندلاع الاشتباكات بين جماعة الحوثي وقوات صالح.