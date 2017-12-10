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حوثيات يقتحمن منزل ناشط مؤتمري وخطف زوجته

حوثيات يقتحمن منزل ناشط مؤتمري وخطف زوجته
فهمي محمد(صدى):

اقتحمت مجموعة من نساء الحوثيات من أعضاء كتائب ” الزينبيات ” منزل قيادي فى حزب المؤتمر، واختطفن زوجته بعد العبث بمحتويات منزلهم.

وأفادت مصادر، أن النساء الحوثيات، اقتادت زوجة عضو المؤتمر إلى جهة مجهولة .

وعمدت جماعة الحوثي على اقتحام منازل قيادات المؤتمر منذ اندلاع الاشتباكات بين جماعة الحوثي وقوات صالح.

 


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 162 ] نشر منذ 1 ساعة

وا صنعاءاااااااااااااااه…

[ عدد التعليقات: 351 ] نشر منذ 1 ساعة

وجع مو كافي الحوثيين
طلعن حوثيات بعد
😤😤

[ عدد التعليقات: 1138 ] نشر منذ 1 ساعة

نفس طريقة داعش

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