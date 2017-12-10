حوثيات يقتحمن منزل ناشط مؤتمري وخطف زوجته
اقتحمت مجموعة من نساء الحوثيات من أعضاء كتائب ” الزينبيات ” منزل قيادي فى حزب المؤتمر، واختطفن زوجته بعد العبث بمحتويات منزلهم.
وأفادت مصادر، أن النساء الحوثيات، اقتادت زوجة عضو المؤتمر إلى جهة مجهولة .
وعمدت جماعة الحوثي على اقتحام منازل قيادات المؤتمر منذ اندلاع الاشتباكات بين جماعة الحوثي وقوات صالح.
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 162 ] نشر منذ 1 ساعة
وا صنعاءاااااااااااااااه…
الماسة الزرقاء[ عدد التعليقات: 351 ] نشر منذ 1 ساعة
وجع مو كافي الحوثيين
طلعن حوثيات بعد
😤😤
مغرد[ عدد التعليقات: 1138 ] نشر منذ 1 ساعة
نفس طريقة داعش