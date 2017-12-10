بالفيديو.. مُبتعث يروي تفاصيل تعامل مستشفيات بريطانيا مع الحادث الذي تعرض له

عادل الحربي(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأحد المواطنين المتبعثين، والذي يروي فيه تفاصيل الحادث الذي تعرض له أثناء استقلاله لإحدى القطارات في بريطانيا، حيث روى المُتبعث وهو يجلس على كرسي متحرك أنه كان عائداً إلى مدينة ” ليدز ” بعدما أنهى محاضراته، حيث تعرض لالتواء شديد في القدم .

واستكمل الشاب خلال الفيديو أن المارة عندما رأوه قاوا بنقله على الفور إلى مستشفى ” مانشستر ” العام لإجراء الفحوصات والإشاعات اللازمة، والتي أسفرت عن حاجته لإجراء عملية جراحية في غضون 10 أيام ، إلا أن المتبعث اخبرهم بظروف إقامته في منطقة أخرى وهو ما يقف حائلاً بينه وبين إجراء العملية، وعلى الرغم من ذلك أخبرته إدارة المستشفى أنه يمكن أن يجري عملية مماثلة في مستشفى منطقة ” ليدز ” التي يقطن بها.

واستطرد المتبعث حديثه، حيث فوجئ بعد توجهه إلى مستشفى ” ليدز ” العام بوجود ملف صحي كامل له على نظام إلكتروني يربط جميع مستشفيات بريطانيا، وهو ما سهل عملية التعامل مع حالته حيث باشروا على الفور بالتجهيز للعملية، وعندا حدد الموعد أرسلوا خطاباً شديد الدقة يفيد بتفاصيل وموعد العملية والمدة التي يستغرقها، بالإضافة إلى اسم الطبيب المعالج، وهو ما تحقق حرفيًا حتى انتهت العملية بنجاح .

وأضاف الشاب أنه لم يدفع جنيهًا استرلينيًا واحدًا على الرغم من جودة الأداء والعملية داخل المشفى، وهو ما منحه شعور التقدير والاحترام دون النظر إلى وضعه الاجتماعي.