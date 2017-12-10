غدًا.. نائب أمير مكة في ” رابغ “

نايف السالم(صدى):

يتوجه نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير عبدالله بن بندر، غدًا الإثنين، إلى محافظة ” رابغ ” ، وذلك في إطار جولته التفقدية للعديد من المناطق بالمحافظة، للوقوف على مشاكل أهلها، ومتابعة سير المشاريع بها.

يرافق ” بن بندر ” ، عدد من مديري القطاعات الحكومية في المنطقة بهدف فتح قناة تواصل مباشرة بين مسؤولي الإدارات وأهالي المحافظات، بغية تسريع آليات اتخاذ القرارات المناسبة حيال بعض المشاريع بما يعود بالنفع على الإنسان والمكان.

ويتضمن برنامج زيارة نائب أمير منطقة مكة المكرمة للمحافظات لقاءات مفتوحة ومباشرة له مع عدد من الأهالي والشباب حيث يستمع إلى مطالبهم ومقترحاتهم لدفع عجلة التنمية، كذلك وضع الرؤى المستقبلية لتطوير المحافظات.

كان نائب أمير منطقة مكة المكرمة زار خلال الأسابيع الماضية محافظات بحرة والجموم والعرضيات والليث وأضم والمويه والخرمة، ودشن عددا من المشاريع ووقف على الأخرى المتعثرة، كما استمع في حوارات مباشرة لمطالب الأهالي والشباب ومقترحاتهم التنموية.