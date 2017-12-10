لأول مرة منذ 14 عامًا.. العراق يعلن نجاح تجارب إنتاج أسلحة وصواريخ

بغداد(صدى):

أفاد مظهر صادق، المدير العام للشركة العامة للصناعات الحربية العراقية، اليوم الأحد، أن هناك نجاحات لتجارب أجريت على نماذج من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والصواريخ غير الموجهة والمصنعة محليًّا لأول مرة منذ 14 عامًا.

وأضاف ” صادق ” ، أن ” الشركة أنتجت النماذج الخاصة بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة والصواريخ غير الموجهة قصيرة المدى وقذائف الهاون ” ، متابعًا جميع النماذج خضعت للفحوصات المختبرية وأثبتت نجاحها.

وأشار، إلى أن ” الشركة أنتجت صاروخًا مدفعيًّا مؤثرًا يصل مداه من 5-35 كلم، ويستطيع حمل رأس حربي بوزن 250-750 كجم، وكلفته لا تتجاوز 50 ألف دولار، ويعادل في قوته التأثيرية ألف صاروخ جراد الذي يبلغ سعره 3 آلاف دولار ” ، بحسب وكالة الأناضول.