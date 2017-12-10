ماكرون متحديًا نتنياهو: فرنسا تجدد رفضها لقرار ترامب

باريس(صدى):

أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إبداء رفض بلاده مجددًا، لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المتعلق بنقل سفارة واشنطن إلى مدينة ” القدس ” وجعلها عاصمة موحدة، وذلك أثناء حضوره مؤتمرًا، مشتركًا، مع رئيس الوزارء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

قال ماكرون، أثناء المؤتمر الصحفي، إن الحل يجب أن يقوم على أساس التفاوض وصولاً حتى نصل إلى دولتين؛ وذلك بالطرق السلمية.

على صعيد أخر، علق الرئيس الفرنسي، لى الأوضاع في سوريا، مشددًا على ضرورة التوصل إلى حل سياسي؛ تحت مظلة الأمم المتحدة؛ لوضع حل نهائي لمعاناة الشعب ومواجهة الإرهاب بشكل تام، وإحلال الاستقرار.