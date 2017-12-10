أمن مطار ” القاهرة ” يضبط راكبًا حاول تهريب المخدرات إلى المملكة

القاهرة(صدى):

تمكن إدارة التأمين بمطار القاهرة الدولي من ضبط راكب حاول تهريب كمية من المواد المخدرة المحظورة إلى الرياض، حيث ألقت السلطات الأمنية القبض على المُتهم اليوم الأحد، بعدما اشتبهت في الراكب الذي حاول استخدام عدد من الأساليب الاحتيالية لمحاولة تهريب الحقيبة التي تحمل المواد المحظورة عبر جهاز كشف الحقائب .

وخلال التفتيش، عثرت إدارة المطار بداخل الحقيبة على 51 كيسًا بلاستيكيًا تشتمل على أقراص ” ترامادول ” المخدرة، بالإضافة إلى كمية كبيرة في كيس بلاستيكي من أقراص حمراء اللون.

ومن جانبه، وجه مساعد وزير الداخلية المصري لأمن المطار أمراَ باتخاذ كافة الإجراءات القانونية للتعامل مع الواقعة.