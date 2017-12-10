بدء التسجيل في برنامج قيادة قطار الحرمين في معهد سرب

فاطمة المالكي(صدى):

بدأ المعهد التقني للخطوط الحديدية سرب، في استقبال طلبات التسجيل لبرنامج قيادة القطار المنتهي بالتوظيف، للعمل في شركة رينفي المشغلة لمشروع قطار الحرمين، عبر موقعه الإلكتروني.

وذكر المعهد الشروط الواجب توافرها للتقديم وهي: أن يكون المتقدم سعوديًا، حاصلا على شهادة الثانوية العامة بنسبة 80% حد أدنى، عمر المتقدم بين 20 و 30عامًا، مستوى اللغة الانجليزية: يجب أن يكون بحد أدنى B2 حسب معيار (CEFR)، أو 5.5 في معيار اختبار الآيلتس (IELTS).

وأوضح المعهد، أن مميزات البرنامج، ان التوظيف في مهمة قائد قطار بعد اجتياز البرنامج، و4 آلاف ريال مكافأة شهرية أثناء التدريب، بالإضافة راتب يصل إلى (8000) ريال.

ويمكنك التسجيل ومعرفة تفاصيل أكثر حول البرنامج، فضلا اضغط (هنــــــــــــا)