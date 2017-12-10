” الطب المنزلي ” بعسير يحصد المركز الأول في مستوى خدماته

أبها(صدى):

حصد برنامج ” الطب المنزلي ” بعسير تفوقًا على مستوى مناطق المملكة، حيث تصدر المركز الأول في جودة الخدمات والأنشطة المتعلقة بالطب المنزلي التي يقدمها فضلًا عن إعداد المرضى المخدومين، بنهاية العام الماضي .

كما وصل عدد الجدد ممن يشملهم البرنامج إلى 1761 مريضًا من أصل 3165 مريضًا تتضمنهم خدمة البرنامج، مما أدى إلى تأمين حوالي 2365 جهازًا للمرضى اشتملت على الأسرة الكهربائية والكراسي الكهربائية المتحركة بالإضافة إلى أجهزة توليد الأكسجين واستنشاق البخار، وفقًا لما ذكره المتحدث الرسمي لصحة عسير عبد العزيز بن يحيى آل شايع.

ومن جانبها، حرصت الإدارة على المشاركة في تقديم عدة فعاليات هامة كان أبرزها التوعية عن العنف ضد الأطفال وأثره النفسي والجسدي، بالإضافة إلى تطعيم الأنفلونزا لكبار السن في منازلهم، وذلك بفضل 25 فريقًا طبيًا يعمل بأقسام الرعاية الصحية المنزلية بالمنطقة.