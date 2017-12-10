سائق هندي يحصل على جائزة بسبب عدم استخدامه لبوق السيارة

نيودلهي(صدى):

تمكن سائق هندي من القيام بأكثر الأعمال التي تستدعي الصبر حول العالم، حيث نجح في قيادة السيارة بهدوء بعيدًا عن استخدام أبواق السيارة والصفارات التي اعتاد الجميع على التعامل بها مع الازدحام المروري، وهو ما استدعى عدد من المحافظين على آداب المرور والقيادة الهندية أن يوجهوا الشكر له من خلال تكريمه.

وأهدى المحافظين على الآداب جائزة ” مانوش ميلا ” للسائق، والتي تشتهر بتقديمها للمواطنين الهنود ممن يقدمون أشياء فريدة لمجتمعهم، وذلك بسبب عدم استخدامه لبوق السيارة منذ ما يصل إلى 18 عامًا وخاصةً في ظل اعتماد الهنود على هذه الظاهرة لتسيير الطرقات بشكل أسرع، وفقًا لما ذكرته مصادر خاصة .

ومن جانبه، أعرب السائق عن سعادته بالجائزة هذا التقدير الواضح لأخلاقيات تعامله مع القيادة قائلًا ” أتمنى أن يدرك السائقون مدى التلوث السمعي الذي تسببه أبواق السيارات، أعتقد أنه إذا لم يقم السائق باستخدام البوق سيكون أكثر يقظة عند القيادة، وأنا دائمًا أرفض مطالب الركاب باستخدام بوق السيارة ” .