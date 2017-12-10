” أوبك ” تعتزم الخروج من اتفاقية ” خفض الإنتاج “

خالد الظفيري(صدى):

كشف وزير النفط الكويتي عصام المرزوق، عن قيام اللجنة الفنية لمراجعة خفض إنتاج النفط بمنظمة ” أوبك ” ، بإعداد دراسة حول وضع تصور لاحتمالات الخروج من اتفاقية خفض الإنتاج، وذلك اليوم الأحد، خلال حضوره اجتماع منظمة الأقطار العربية المُصدرة للبترول (أوبك) في الكويت

وقال ” المرزوق ” إن ” اللجنة ستعقد اجتماعات شهرية إضافة إلى اجتماع كل شهرين للانتهاء من وضع الدراسة، قبيل يونيو ” ، مشيرًا إلى أن أسعار النفط قد تشهد توزانًا في الربع الأخير من العام المقبل (2018)، وتستقر حول المستويات الحالية بعد القرار الأخير بتمديد الإنتاج.

وانطلقت صباح اليوم فعاليات الاجتماع الـ99 لمجلس وزراء منظمة ” أوابك ” الذي تستضيفه الكويت، لاستعراض النشاطات والأعمال التي أنجزتها خلال عام.