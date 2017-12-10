كشف تفاصيل أول صورة لشبكية عين محترقة بسبب كسوف الشمس

نورة الشهري(صدى):

احترقت شبكية عين امرأة في العشرين من عمرها بعد أن قامت بالنظر لمدة 6 ثوان بعينين مفتوحتين ومجردتين من كل حماية إلى الشمس أثناء الكسوف الكلي للشمس بأمريكا في شهر أغسطس الماضي.

وكررت المرأة ذلك عدة مرات، قبل أن ترتدي نظارة الحماية، لكن الوقت قد فات، واحترقت شبكية عينيها، وتمكن الأطباء لأول مرة من تصوير شبكية محترقة.

وتعاني المرأة من عدم وضوح الرؤية، وتشوه المرئيات، وعدم تمييز الألوان، وكانت الأعراض أسوأ في العين اليسرى، وأخبرها الأطباء أنها أصيبت بمرض اعتلال الشبكية الشمسي، وأن شبكية عينيها احترقت ودمرت تماما بسبب النظر مباشرة إلى ضوء الشمس في لحظة الكسوف.

وقال الأطباء، إن النظر إلى الشمس لحظة الكسوف الكلي لا يضر، حيث يحجب القمر أشعة الشمس، لكن عندما تعاود الشمس الظهور، يحدث الخطر من الأشعة الضارة المكثفة التي تجتاح العين عقب الظلام، مؤكدين أن هذه هي المرة الأولي التي تم التقاط هذه الصورة بالتقنية الجديدة ” .