إنقاذًا من الغرق.. إسبانيا تمنع 104 مهاجرين غير شرعيين من الوصول لأوروبا

مدريد(صدى):

تمكنت فرق الإنقاذ البحري الإسبانية، من إنقاذ 104 مهاجرين غير شرعيين كانوا يحاولون عبور البحر المتوسط في رحلة محفوفة بالمخاطر للوصول إلى أوروبا من خلال شمال أفريقيا.

قالت فرق الإنقاذ، في بيان، اليوم الأحد، إن باخرتها المخصصة للإنقاذ (جواردامار كونسيبسيون أرينال) اعترضت في وقت مبكر من صباح اليوم قاربين يحمل أحدهما 53 مهاجرا، بينما الآخر كان على متنه 22 آخرين في مضيق جبل طارق.

كما حملت الباخرة ذاتها 25 مهاجرا كانت قد أنقذتهم دوريات بحرية تابعة للحرس المدني، فيما رصدت سفينة إنقاذ أخرى زورقا مطاطيا صغيرا يحمل 4 مهاجرين، ونقلتهم إلى الشاطئ.

يذكر أن عشرات الآلاف من المهاجرين يحاولون الوصول إلى أوروبا كل عام من خلال قوارب صغيرة غير صالحة للإبحار، وتكون تابعة عادة لمهربين، الأمر الذي يعرض حياة الآلاف من هؤلاء المهاجرين للموت غرقا في عرض البحر.