قريبا.. محمد إمام في ” لص بغداد “

أماني الغامدي(صدى):

أعلن الفنان محمد عادل إمام، تعاقده على بطولة فيلم سينمائي جديد يحمل اسم ” لص بغداد ” ، مع المنتج تامر مرسي الذي اتجه للإنتاج السينمائي خلال الفترة الماضية.

ويجري تامر مرسي حالياً اختيار البطلة المشاركة لمحمد إمام في فيلمه الجديد، الذي رشح له ” إمام ” الفنانة ياسمين صبري التي شاركته بطولة فيلمه ” جحيم في الهند ” وحقق الفيلم نجاح كبير.

وأكد ” إمام ” على وجود كيمياء بينه وبين ياسمين ويتمنى لو تشاركه فيلمه الجديد، ومن المتفق عليه أن يبدء تصوير ” لص بغداد ” بعد شهر رمضان على أن يبدأ فريق العمل التحضيرات الأولية للفيلم استعدادًا لبدء التصوير بعد الانتهاء من التعاقد مع باقي الفنانين المشاركين في الفيلم، والفيلم من تأليف تامر إبراهيم وإخراج أحمد خالد موسى.

تعاقد تامر مرسي الذي اتجه للإنتاج السينمائي مؤخراً مع الفنانة دينا الشربيني على بطولة فيلم سينمائي جديد يشاركها بطولته الفنان يوسف الشريف، وفي إطار منفصل يجري تامر مرسي التعاقد مع عدد كبير من الفنانين لدراما رمضان المقبل.