إقبال متزايد من الزوار علي مهرجان ” ناركم حية ” بالمدينة المنورة

نايف السالم(صدى):

يشهد مهرجان ” ناركم حية ” المقام في مركز الصويدرة بمنطقة المدينة المنورة، إقبالًا متزايدًا من الزوار الذين حرصوا على مشاهدة إنتاج 20 أسرة تقدم: الصناعات اليدوية، والطبخ، والعطور، والملابس.

وتحرص اللجنة المنظمة للمهرجان على دعم الأسر المنتجة وتسويق المنتجات من خلال عرض منتجاتهم من صناعات تقليدية وأشغال قائمة على المهن والحرف اليدوية التي تبرز الموروث التراثي لمنطقة المدينة المنورة من أهمها الأكلات الشعبية والإكسسوارات اليدوية وأدوات الزينة والصوف والسبح وأواني المطبخ الشعبية والعطور والبخور وصناعات الخوص والسدو والخياطة وملابس وأعمال حرفية وعرض الابتكارات في التصميم والتطريز وأطباق شعبية تتميز بها العديد من الأسر في المنطقة .

وأكدت المشاركات أن المنتجات والصناعات اليدوية حقق عوائد إيجابية بين مالية ومعنوية من خلال اكتساب الخبرة في كيفية البيع والعرض وزيادة الدخل وتحسين المستوى الاقتصادي لهن ، ممتدحات المكان المخصص لهن الذي يضم منتجات الأسر من منطقة المدينة المنورة ومن خارجها مما جعل الاستفادة كبيرة من خلال التعرف على الأعمال المختلفة وعلى تجارب المشاركات في مجال الإنتاج المنزلي والأسرة المنتجة سواء كانت إنتاجات غذائية أو ملابس أو اكسسوارات أو مفروشات .