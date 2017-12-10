مواطنون يطالبون بازدواج ” عقبة ضلع ” منعًا للاختناق المروري

أبها(صدى):

تستمر إدارة مرور منطقة عسير، جهودها، لتنظيم السير وضبط المخالفين بـ ” عقبة ضلع ” لتردد الآف المركبات عليها يوميًا، حيث تزداد فيها الكثافة خلال إجازة الاسبوع، لتوجه أهالي المرتفعات الجبلية بالمنطقة إلى السواحل والمدن التهامية بحثاً عن الاجواء الدافئة.

وحرصت إدارة مرور عسير، على توجيه سائقي المركبات بالإلتزام بمسار واحد عدم التجاوز للمسار الثاني، وذلك للحد من الحوادث، إلا أن هذه التعليمات أثرت على مسار الطريق فأصبحت المركبات تتكدس فيه بشكل كبير.

وناشد العديد من المواطنين، بوضع حلول أفضل لتسهيل الحركة على الطريق، مضيفين أن المسافة ما بين أبها ومحافظة الدرب التابعة لمنطقة جازان أولى محطة السياح لا تتجاوز 80 كيلو، إلا أنه مع هذا الوضع تستغرق الرحلة حوالى الساعتين نزولًا ومثلها صعودًا في الاجازات الأسبوعية، ورأوا أن الحل هو في جعل الطريق مزدوجًا لتختفي تلك المعاناة.