أسرة ترفض عريساً لتفاعله على تطبيق ” سناب شات “

نورة الشهري(صدى):

اشترطت أسرة بالقصيم على شاب تقدم لخطبة ابنتهم ألا يكون له حساباً على تطبيق الصور ومقاطع الفيديو الشهير ” سناب شات ” إطلاقاً أو أن يتوقف عن استخدامه في حال كان لديه ، ليوافقوا على زواجهما .

ووفقاص لما ذكره الشاب في أحد البرامج التلفزيونية ، فقد توجه لخطبة فتاة أحد العائلات بالمنطقة وبعد فترة من الموافقة عليه وجهت الأسرة للشاب طلباً بحذف حسابه على تطبيق ” سناب شات ” ، وهو ما أثار دهشته لأنه يستوفي جميع المؤهلات والشروط إلا هذا الشرط العجيب .

ومن جانبه ، رفض الشاب الذي رفض ذكر اسمه إتمام إجراءات الزواج من هذه الفتاة التي انحصر تفكيرها على الانفصال عن أحد برامج التواصل الاجتماعي وهو ما يخلق توقعات بتوتر الجو العائلي مستقبلاً ، مؤكداً أن تفاعله مع التطبيق ينحصر بين رحلاته وزياراته لأصدقائه وتوثيقاً لروتينه اليومي دون وجود أي محتويات تخل بالآداب العامة إطلاقاً .