أسرة ترفض عريساً لتفاعله على تطبيق ” سناب شات “
اشترطت أسرة بالقصيم على شاب تقدم لخطبة ابنتهم ألا يكون له حساباً على تطبيق الصور ومقاطع الفيديو الشهير ” سناب شات ” إطلاقاً أو أن يتوقف عن استخدامه في حال كان لديه ، ليوافقوا على زواجهما .
ووفقاص لما ذكره الشاب في أحد البرامج التلفزيونية ، فقد توجه لخطبة فتاة أحد العائلات بالمنطقة وبعد فترة من الموافقة عليه وجهت الأسرة للشاب طلباً بحذف حسابه على تطبيق ” سناب شات ” ، وهو ما أثار دهشته لأنه يستوفي جميع المؤهلات والشروط إلا هذا الشرط العجيب .
ومن جانبه ، رفض الشاب الذي رفض ذكر اسمه إتمام إجراءات الزواج من هذه الفتاة التي انحصر تفكيرها على الانفصال عن أحد برامج التواصل الاجتماعي وهو ما يخلق توقعات بتوتر الجو العائلي مستقبلاً ، مؤكداً أن تفاعله مع التطبيق ينحصر بين رحلاته وزياراته لأصدقائه وتوثيقاً لروتينه اليومي دون وجود أي محتويات تخل بالآداب العامة إطلاقاً .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 23791 ] نشر منذ 41 دقيقة
شرط سخيف🤔
الماسة الزرقاء[ عدد التعليقات: 341 ] نشر منذ 28 دقيقة
عادي اي شرط قابل للرفض او القبول ويادار مادخلك شر
لو كان الطلب بالعكس من الشاب للعروس بيصير تأييد كاسح ومن حقة و البنت قليلة حيا و و و☺️
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 156 ] نشر منذ 26 دقيقة
للأسف اغلب السنابات سفاهات… ادمان كالتتن المعفن
Asma_alasiri 👑[ عدد التعليقات: 10138 ] نشر منذ 21 دقيقة
تعال عندي ياولدي انا اقبل فيك ونتفاعل سؤا عالسناب
😂😂😜