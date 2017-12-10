قطع في غضروف ” الركبة ” يغيب ” عوض خميس ” عن النصر 6 أسابيع

طلال الغامدي(صدى):

أفادت الفحوصات الطبية والأشعة التي أجريت للاعب فريق النصر عوض خميس، أن هناك قطع جزئي للغضروف الداخلي من الركبة، مما يجعله بحاجة لعملية تنظيف بالمنظار.

وأشار مدير المركز الإعﻻمي بنادي القادسية طﻻل الغامدي، اليوم الأحد، إلى أن هذه القطع الجزئي يتسبب في غياب اللاعب عن النصر لمدة 6 أسابيع.

يذكر أن اضطر الارجنتيني جوستافو كونتيروس مدرب الفريق الاول لكرة القدم بِنادي النصر لتغيير اللاعب عوض خميس في لقاء القادسية والذي اقيم مساء أمس السبت، في استاد الامير بطولة محمد بن فهد بالدمام لحساب منافسات الاسبوع الاخير من الدور الاول من الدوري للمحترفين.