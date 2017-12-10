أمير الشمالية: ثمرة مشاريع المملكة والعراق ستعم قريبًا

خالد الضبيبي(صدى):

قال أمير منطقة الحدود الشمالية، سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز، إنه ثمرة التبادل المشترك بين المملكة والعراق في المشاريع التعدينية والغاز، سوف تعم على منطقة الحدود الشمالية، حيث ستساعد على إقامة ما تنتظره المنطقة من أنشطة، وذلك خلال قيامه بجولة تفقدية لمحافظة طريف.

وأضاف أمير المنطقة، أنه سيتم العمل لاستثمار مقوماتها الاقتصادية من مراعي شاسعة تصلح لإقامة مشاريع لإنتاج الأغنام والدواجن والصناعات المرتبطة بها وذلك بالتعاون مع مبادرات الأجهزة الحكومية ذات الصلة والجمعيات التعاونية المعنية بهذا المجال ورجال أعمال المنطقة.

وتفقد الأمير فيصل بن خالد خلال الزيارة سير العمل في القطاع، منوها بمنطقة الحدود الشمالية ببسالة وشجاعة رجال حرس الحدود، وكفاءة منسوبي القوات العسكرية المرابطة على الحدود، التي كان ومازال لأعمالهم البطولية وتضحياتهم الكبيرة الفضل بعد الله في دحر العدو، دفاعاً عن الدين ثم الوطن، وردع كل من يحاول المساس بأمن هذه البلاد، داعيًا الله أن يحفظهم وينصرهم ويثبت أقدامهم، ويديم على هذه البلاد أمنها واستقرارها وولاة أمره.