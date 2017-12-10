بالصور.. إغلاق محلات لم تتقيد بأنشطة رخصها المهنية بمكة

حسين العلي(صدى):

حذرت بلدية الشوقية الفرعية بمكة المكرمة ، المحلات التجارية والغذائية من مخالفة أنشطة الرخص الممنوحة لها ، وضرورة التقيد بالأنشطة المحددة في تراخيص تلك المحلات ، والالتزام بتنفيذ كافة الاشتراطات الصحية والتجهيزية المطلوبة .

جاء ذلك بعد حملة تفتيشية نفذها مراقبو بلدية الشوقية على عدد من المحلات بالمنطقة ، وضبطو خلالها العديد من المخالفات المتمثلة في بيع التبغ والجراك والمعسلات دون وجود هذه الانشطة في الرخص الممنوحة لها .

وقال رئيس بلدية الشوقية المهندس ممدوح بن محمد عراقي ، إن الحملة تستهدف مراقبة هذه الأنشطة ورفع مستوى تطبيق الاشتراطات فيها ، ووضع التحذيرات الصحية اللازمة للزبائن .

وقد شكلت البلدية فريقا شارك فيه : رئيس قسم الاسواق محمد العصيمي ومعتز الغامدي ، وعدد من المراقبين والمختصين ، وتم تنفيذ حملة مكثفة على المحلات المعنية ، ضبطت خلالها العديد من المخالفات ، مثل بيع منتجات التبغ في محلات تراخيصها مخصصة لبيع الفحم ، وسوء التخزين للبضائع وعدم وجود وسائل السلامة داخل المحلات ، وتم مصادرة عدد (101) بكت معسل مشكل و(2) سطول جراك و(6) اكياس تمباك ، وتم إغلاق أحد المحلات واشعاره بمراجعة البلدية .

وشدد رئيس البلدية بأنه لن يتم التساهل في تطبيق العقوبات على المخالفين ، مناشدا أهالي وسكان مكة المكرمة إلى التعاون مع الأمانة بالإبلاغ عن أي مخالفات في هذا الخصوص ، ومؤكدا الى استمرارية الحملات التي ينفذها مراقبي البلدية على كافة الاسواق والمحلات التجارية .