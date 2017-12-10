” طالبان ” تعدم اثنين من المدنيين بأفغانستان دون سبب

فهمي محمد(صدى):

أعدم مسلحو حركة طالبان بمحافظة ” نانجارهار ” الواقعة شرقي أفغانستان، اثنين من المدنيين دون ذكر أسباب واضحة تفسر الحادثة، حيث وقع الحادث في ساعات متأخرة من يوم أمس السبت بالقرب من منطقة ” شيرزاد ” .

ووفقًا لما ذكره المكتب الإعلامي لمحافظة ” نانجارهار بيانا ” فقد صدر بيان يؤكد على أن المدنيين المتعرضين للإعدام لم يكونوا على علاقة بأي مؤسسة من المؤسسات الحكومية الأفغانية.

ومن جانبها، لم توجه حركة طالبان أي رد على كل ما ورد من تقارير حول المدنيين حتى الآن.