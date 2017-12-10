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” الشهراني ” يقود دفاع الهلال أمام الفتح.. اليوم

” الشهراني ” يقود دفاع الهلال أمام الفتح.. اليوم
نواف السالم(صدى):

أعلن الجهاز الفني بالفريق الأول لنادي الهلال بقيادة رامون دياز، عن تشكيل الفريق أمام الفتح في المباراة القائمة بينهما اليوم ضمن الجولة الـ13 من دوري المحترفين؟

وأعاد ” دياز ” الثنائي عبدالله المعيوف وياسر الشهراني للتشكيل الأساسي بعد إراحتهما عن اللقاء الأخير بالدوري أمام الرائد.

ويأتي هوساوي وجحفلي والبريك بجانب الشهراني في خط الدفاع أمامهم عطيف وكنو والفرج وسالم الدوسري والعابد.

ويعتمد ” دياز ” في خط الهجوم على الفنزويلي ريفاس.


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