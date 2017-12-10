الإرياني: المؤتمر يُحضّر لاجتماع تنظيمي برعاية الحوثي

فهمي محمد(صدى):

أبدى وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، انزعاجه الشديد، جراء ما ورد له من أنباء حول قيام بعض قيادات حزب ” المؤتمر الشعبي ” اليمني، بالتجهيز لعقد مؤتمرًا جماهيرًا، بالعاصمة صنعاء، وذلك تحت رعاية أنصار جماعة ” الحوثي ” .

وقال ” الإرياني ” ، عبر حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة ” تويتر ” ، مساء اليوم الأحد: ” تلقيت صدمة من بعض الانباء التي تتناقلها وسائل الاعلام وتتحدث عن تحضيرات تجريها عدد من الشخصيات في المحافظات الخاضعة للانقلاب لعقد اجتماع تنظيمي للمؤتمر برعاية وتوجيه من جماعة الحوثي الإرهابية ” .