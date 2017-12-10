الجيش المصري: تصفية أحد القيادات التكفيرية بشمال سيناء

القاهرة(صدى):

أعلنت القوات المسلحة المصرية، اليوم الأحد، عن نجاحها في تصفية أحد القيادات التكفيرية والقبض على اثنين آخرين من المشتبه في دعمها للعناصر الإرهابية بوسط سيناء، وذلك في إطار جهودها المكثفة لدحر الإرهاب بشمال ووسط سيناء.

وأشارت في بيان لها، إلى التمكن من اكتشاف وتدمير ستة أوكار ودراجتين ناريتين خاصة بالعناصر الإهابية، بالإضافة إلى عبوتين ناسفتين.

وتواصل قوات الجيش الثالث الميداني المصري جهودها للقضاء على العناصر التكفيرية والإجرامية بوسط سيناء.