حيدر آباد تصمم أول منتزه تكنولوجي لذوي الاحتياجات الخاصة

نيودلهي(صدى):

خصصت مدينة حيدر آباد الهندية أول منتزه يختص بتكنولوجيا المعلومات في العالم والذي يهتم بالأشخاص من ذوي الإعاقة ، حيث يقام المنتزه على مساحة تصل إلى أكثر من 10 آلاف أفدنة وتقع بالقرب من مطار ” شمس آباد ” ، كما تسعى حكومة ” تلنجانا ” الواقعة بجنوبي الهند لتطوير هذا المنتزه ليضم مراكز تدريبية وأحياء سكنية تقرب المسافات بين الأشخاص والمكان .

وتوفر الحكومة في ظل جهودها لتنمية المنطقة مجموعة من فرص العمل لأكثر من ألفين من متحدي الإعاقة خلال الخمس سنوات المقبلة ، عن طريق إمدادهم بالفترة التدريبية التي يحتاجونها لتؤهلهم فيما بعد لهذه الأعمال ، وهو ما تخطط له إدارة المنتزه على مدار العامين القادمين .

ومن جانبها عقدت حكومة المنطقة اتفاقيات شراكة مع بعض القطاعات الخاصة لتطوير الحرم الجامعي لهذه المنطقة التكنولوجية ، فضلاً عن حرص مؤسسات ودور رعاية ذوي الحاجة على تقديم الأدوات والأجهزة اللازمة مثل الدراجة ذات العجلات الثلاث والكراسي المتحركة وشغلات برايل والعكازات وكل ما يلزم إلى حوالي 12 ألف من الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ، وفقاً لما ذكرته مصادر خاصة .