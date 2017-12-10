بعد هزيمتهم في سوريا والعراق .. عناصر داعشية تتوجه إلى أفغانستان

كابل(صدى):

توجهت مجموعة مسلحة من العناصر الداعشية إلى أفغانستان بعدما تعرضوا للهزيمة في كلاً من سوريا والعراق ، حيث تضمنت العناصر المسلحة حاملين للجنسيات الفرنسية وآخرين للجزائرية ، حيث تم رصد حركة المسلحون في وقت لاحق بإقليم ” جوزجان الأفغانستاني ، ومن ثم انتقلوا إلى قرية ” درزاب ” .

وتضمن المقاتلين الداعشيين امرأتان ومقاتلون من جنسيات متنوعة من طاجيكستان والشيشان و الأوزبك ، حيث يسعى التنظيم حاليًا إلى تجنيد الصبيان فضلاً عن استقبال المسلحين القادمين من سوريا والعراق ، وفقًا لما ذكرته مصادر خاصة .

وكانت الولايات المتحدة قد نجحت مسبقاً في تدمير مصنع للمخدرات تابع لحركة ” طالبان ” عبر قواتها المتمركزة في أفغانستان ، والذي يعد المصدر الأساسي للدخل لديهم ، وهو ما أدى لخسائر فادحة في منظومتها مؤخراً .