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بعد هزيمتهم في سوريا والعراق .. عناصر داعشية تتوجه إلى أفغانستان

بعد هزيمتهم في سوريا والعراق .. عناصر داعشية تتوجه إلى أفغانستان
كابل(صدى):

توجهت مجموعة مسلحة من العناصر الداعشية إلى أفغانستان بعدما تعرضوا للهزيمة في كلاً من سوريا والعراق ، حيث تضمنت العناصر المسلحة حاملين للجنسيات الفرنسية وآخرين للجزائرية ، حيث تم رصد حركة المسلحون في وقت لاحق بإقليم ” جوزجان الأفغانستاني ، ومن ثم انتقلوا إلى قرية ” درزاب ” .

وتضمن المقاتلين الداعشيين امرأتان ومقاتلون من جنسيات متنوعة من طاجيكستان والشيشان و الأوزبك ، حيث يسعى التنظيم حاليًا إلى تجنيد الصبيان فضلاً عن استقبال المسلحين القادمين من سوريا والعراق ، وفقًا لما ذكرته مصادر خاصة .

وكانت الولايات المتحدة قد نجحت مسبقاً في تدمير مصنع للمخدرات تابع لحركة ” طالبان ” عبر قواتها المتمركزة في أفغانستان ، والذي يعد المصدر الأساسي للدخل لديهم ، وهو ما أدى لخسائر فادحة في منظومتها مؤخراً .


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