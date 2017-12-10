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زيدان: ” استبدال رونالدو في مباراة إشبيلية للحفاظ على مستواه “

زيدان: ” استبدال رونالدو في مباراة إشبيلية للحفاظ على مستواه “
ماجد محمد(صدى):

أكد الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الإسباني، على انه استبدل نجم الفريق كريستيانو رونالدو في مباراة إشبيلية بالدوري أمس السبت؛ للحفاظ على مستواه.

وعلق زيدان عن إخراجه رونالدو ودخول إيسكو مكانه في الدقيقة 75 من المباراة، قائلًا : ” لقد سبق أن قلت يجب أن نكون حذرين معه، أعرف رونالدو وطموحه كل يوم في التدريب، لقد أدى مباراة كبيرة ” .

ويذكر أن رونالدو أحرز هدفين في الشوط الأول؛ أحدهما من ركلة جزاء، وقدم مباراة كبيرة جعلته واحدًا من أفضل اللاعبين في الميدان.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 5471 ] نشر منذ 1 ساعة

يستاهل زيدان ويستاهل رونالدو

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