آرسنال يتعادل مع ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي

نواف السالم(صدى):

تعادل فريق آرسنال الإنجليزي مع فريق ساوثهامبتون، في إطار لقاءات الجولة 16 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وشهدت المباراة في شوطها الأول تفوقًا كبيرًا من جانب ساوثهامبتون والذي نجح في تسجيل الهدف الأول عبر نجمه أوستين في الدقيقة الثالثة من عمر الشوط الأول .

وفي الشوط الثاني واصل فريق آرسنال ضغطه لتسجيل هدف التعادل حتى كان له ما أراد عبر مهاجمه الفرنسي أوليفيه جيرو والذي سجل هدفه في الدقيقة الـ88 من عمر المباراة .

وأصبح رصيد ساوثهامبتون بعد التعادل 18 نقطة في المركز العاشر ، بينما أصبح رصيد الآرسنال 29 نقطة في المركز الخامس .