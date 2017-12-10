الأمم المتحدة: 2.6 تريليون دولار حجم الرشاوي السنوي في العالم

واشنطن(صدى):

ذكر مركز الأنباء في الأمم المتحدة، إن المنظمة تقدر الحجم السنوي للرشاوى في العالم بمبلغ تريليون دولار.

وحسب معطيات برنامج الأمم المتحدة للتنمية، يفقد الاقتصاد العالمي سنويا بسبب مخططات وعناصر الفساد المختلفة 2.6 تريليون دولار، في حين تتجاوز خسائر البلدان النامية بسبب تفشي الرشاوى أحجام المساعدات الرسمية المقدمة للتطوير والتنمية هناك، بعشر مرات.

يذكر أن في 27 سبتمبر الماضي، تم خلال منتدى الاقتصاد الشرقي الذي جرت فعاليته في فلاديفستوك بروسيا، تقديم تقارير جاء فيها أن الفساد يبقى أحد أهم المشاكل التي تواجه عالم الأموال في روسيا وكذلك مشكلة الحصول والوصول إلى التمويل.