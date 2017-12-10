بالفيديو.. شابان يسرقان جوال فتاة أثناء انتظارها
تمكن شاب من سرقة جوال فتاة أثناء انتظارها أمام أحد المحلات، حيث نفذ شخصان جريمة السرقة من خلال مرور الشابين أمام الفتاة في البداية، ومن ثم قام أحدهما بالتقاط الهاتف بسرعة شديدة من يدها والهروب بعيداً في ظل عدم قدرة الفتاة على اللحاق بهما.
فيما رصدت كاميرات المراقبة المحيطة بالمنطقة واقعة السرقة وكشفت عن هوية السارقين من الشباب، حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو مطالبين بإلقاء القبض على السارقين وتوجيه العقوبات اللازمة لكليهما بموجب القانون.
كجمغلو[ عدد التعليقات: 5471 ] نشر منذ 1 ساعة
قطع اليد هو الحل والرادع لمثل هؤلاء
لا حول ولا قوة الا بالله
الماسة الزرقاء[ عدد التعليقات: 341 ] نشر منذ 1 ساعة
ههههههه مسكينة مندمجة وفي لحظة بح
مرة ثانية انتبهي
متابع بصمت[ عدد التعليقات: 208 ] نشر منذ 48 دقيقة
كجمغلو
قطع اليد ليس حل بل تشريع إلاهي ويسمى حد ولا ننس من أمن العقوبة أساء الأدب.
في ظل التغاضي والأحكام البديلة أصبح معدل الجريمة في تزايد شرع الله فقط هو الحل
الهمس الجميل[ عدد التعليقات: 2058 ] نشر منذ 39 دقيقة
حسبي الله ونعم الوكيل
💄ام محمد 👍🏻💄[ عدد التعليقات: 6203 ] نشر منذ 12 دقيقة
حسبي الله عليهم من شباب ان شاء الله يمسكونهم ويرجع جوالها