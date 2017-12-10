بالفيديو.. شابان يسرقان جوال فتاة أثناء انتظارها

عادل الحربي(صدى):

تمكن شاب من سرقة جوال فتاة أثناء انتظارها أمام أحد المحلات، حيث نفذ شخصان جريمة السرقة من خلال مرور الشابين أمام الفتاة في البداية، ومن ثم قام أحدهما بالتقاط الهاتف بسرعة شديدة من يدها والهروب بعيداً في ظل عدم قدرة الفتاة على اللحاق بهما.

فيما رصدت كاميرات المراقبة المحيطة بالمنطقة واقعة السرقة وكشفت عن هوية السارقين من الشباب، حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو مطالبين بإلقاء القبض على السارقين وتوجيه العقوبات اللازمة لكليهما بموجب القانون.