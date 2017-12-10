إدارة ” الشباب ” تُعاتب الجماهير بسبب إحباط اللاعبين

ماجد محمد(صدى):

عاتب رئيس مجلس إدارة نادي الشباب أحمد العقيل ، جماهير نادي ” الليث ” بسبب الهزيمة التي لحقت بالفريق في مواجهته لنادي ” الفيصلي ” في دوري المحترفين بسبب تعليقاتهم المُثيرة للإحباط على مستوى الفريق .

وعلق ” العقيل ” عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، قائلاً ” عشاق الشباب ، أقدر عتبكم وزعلكم الجميع يتألم للخسارة وترتيب الفريق ولكن ليس من المنطقي أن نقلل من اللاعبين قبل وبعد كل مباراة وأثناء الموسم ثم نطلب منهم نتائج .. الوضع الآن يستلزم الدعم فقط للجميع ومن الجميع وسيكون هناك تطوير وعمل للفريق بحول الله ” .

وتابع رئيس مجلس إدارة النادي قائلاً ” أسهل أمرين في الحياة التبرير أو الانتقاد وأصعب شيء العمل على تعديل الأخطاء ، وأمامكم خياران إما أن نعمل سوياً ونتعاون ليعود الشباب أو نتبادل التبريرات والانتقادات وتغرق السفينة ، الشباب يحتاج للجميع مادياً ومعنوياً ولنقف صفاً واحداً إلى نهاية الموسم وبعدها لكل حادث حديث ” .

يذكر أن الفيصلي نجح يوم الجمعة في تحقيق فوز على نادي الشباب بهدف مقابل لاشئ بالمبارة التي أقيمت على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز ، وعلى إثر ذلك يحتل الشباب المركز العاشر في الوقت الراهن بدوري المحترفين السعودي حيث تمكن من تسجيل 13 نقطة في رصيده .