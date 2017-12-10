أمير مكة يكرم رجال الأمن لإفشالهم مخطط سرقة أحد البنوك

نايف السالم(صدى):

أثنى مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة اليوم الأحد، على دور عددٍ من رجال الدوريات الأمنية الذين أفشلوا مخططاً لسرقة أحد صرافات البنوك بالمحافظة؛ حيث قبضوا على الجناة.

وكرم أمير منطقة مكة، رجال الأمن، مؤكدًا على أهمية دورهم في حفظ الأمن والأمان، وتطبيق الأنظمة بحزم ضد كل من تسوّل له نفسه المساس بمقدرات الوطن ومكتسباته، مشيدًا سموه بسرعة التفاعل مع القضايا الأمنية والقبض على المتسببين فيها ، مثمنًا في الوقت نفسه الجهود التي تقوم بها كافة القطاعات الأمنية في المنطقة على وجه الخصوص والمملكة بشكلٍ عام.

من جهته عبر مدير شرطة منطقة مكة المكرمة، اللواء عبداللطيف الشثري، عن شكره أصالة عن نفسه ونيابة عن زملائه المكرمين لأمير المنطقة على دعمه وتشجيعه لهم والتي كان لها الأثر الكبير بعد توفيق الله في كافة الإنجازات التي تحققت.

حضر اللقاء مدير دوريات الأمن بمحافظة جدة العقيد بندر بن فهد بن فتن وعدد من قيادات الدوريات.