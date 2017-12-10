” الاتحاد ” يُعلن آخر موعد لإرسال الرواتب للمحترفين

ماجد محمد(صدى):

قالت مصادر، اليوم الأحد، إن الاتحاد السعودي لكرة القدم، أرسل خطابًا لجميع أندية دوري المحترفين، يتضمن طلب إرسال الحوالات البنكية لرواتب اللاعبين المحترفين، عن أشهر كلًأ من ” يوليو، أغسطس، وسبتمبر ” ، خلال فترة أقصاها الخميس المقبل.

وأشارت ” المصادر ” ، إلى أنه في حال التأخير عن رفع الحوالات البنكية فستكون العقوبة تجميد التعاقدات للمخالفين لفترة انتقالات واحدة، ومن ثم منحهم فترة سماح أخرى تعقبها عقوبة مضاعفة بالإيقاف لفترتين حال لم يتم الالتزام بالتعليمات.

جاء ذلك بعدما خالفت أندية الدوري، بند لائحة الاحتراف الذي يتضمن إرسال الحوالات البنكية لرواتب اللاعبين كل ثلاثة أشهر الذي أقره الاتحاد السعودي لكرة القدم، بعد التعديلات الجديدة لجميع لوائح اللجان القانونية التي تمت المصادقة عليها من قبل أعضاء الجمعية العمومية الخميس الماضي.

وتُعاني أندية الدوري من السيولة المادية في خزائنها ما تسبب في عدم حصول عدد كبير منها في الحصول على الرخصة الآسيوية التي أضاعت على الأندية مقعدًا ونصف المقعد استفادت منه الدول الأخرى، ليقتصر تمثيل المملكة في النسخة المقبلة من دوري أبطال آسيا على الهلال والأهلي فقط.