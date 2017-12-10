للمرة الثانية.. قائمة جديدة من وزراء المؤتمر ضمن الإقامة الجبرية للحوثيين

فهمي محمد(صدى):

أعلنت مصادر يمنية، اليوم الأحد، عن احتجاز مليشيا الحوثي لعدد من وزراء حكومة الانقلاب تحت الإقامة الجبرية.

وأكدت المصادر أن كلًا من ” وزير التعليم الفني محسن النقيب، وزير الإدارة المحلية علي القيسي، وزيرة الشئون الاجتماعية فائقة السيد، وزير الدولة عبدالعزيز البكير، وزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشوري علي ابوحليقه، وزير التخطيط عبدالعزيز الكميم ” ، يقعون تحت الإقامة الجبرية من قبل قوات الحوثي.

وكانت المليشيا وضعت 13 وزيرًا تابعين لحزب المؤتمر الشعبي العام تحت الإقامة الجبرية الخميس الماضي، والذي جاء على رأسهم كلًا من ” وزير الخارجية هشام شرف، وزير الصحة محمد عمر بن حفيظ، وزير التعليم العالي حسين حازب ” .