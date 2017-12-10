” الجوازات ” تعلن تطبيق العقوبة علي من يتأخر في الإبلاغ عن حالة المستقدم

علي القحطاني(صدى):

أعلنت المديرية العامة للجوازات، اليوم الأحد، عن تطبيق العقوبات المقررة لكل من يتأخر في الإبلاغ عن مغادرة من استقدمهم في الوقت المحدد لانتهاء تأشيرة الدخول.

وقالت الجوازات عبر حسابها الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : ” كل مستقدم يتأخر في الإبلاغ عن مغادرة من استقدمهم في الوقت المحدد لانتهاء تأشيرة الدخول تطبق بحقه العقوبة المقررة نظاماً ” .

يذكر أن عقوبة التأخر في الإبلاغ في المرة الأولى تشمل الغرامة 25 ألف ريال والترحيل إذا كان المخالف وافداً، والغرامة 25 ألف ريال والسجن 3 أشهر والترحيل في حال المخالفة للمرة الثانية، وتصل العقوبة للغرامة 50 ألف ريال، والسجن 6 أشهر، والترحيل.