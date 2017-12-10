” جادة الترفيه ” يشهد حضورًا جماهيريًا مكثفًا

نايف السالم(صدى):

شهد مهرجان جادة الترفيه، الذي أقامته الهيئة العامة للترفيه خلال الفترة 7-8 ديسمبر في منتزه الأمير فيصل بن فهد، في الواجهة البحرية، حضوراً لافتاً تجاوز 200 ألف شخص، حيث شهدت جميع عروض الجادة تفاعلاً مباشراً من الحضور.

وتضمنت الفعالية عددًا من العروض المباشرة والفنية والأركان التفاعلية والشعبية والكرنفالية، بالإضافة إلى عدد من عروض المسرح التفاعلي الذي قدم عروضاً أكروباتية وموسيقية وفنية مختلفة، وعددًا من العروض البهلوانية وعروض الفرق الشعبية التي لاقت تفاعلاً متواصلاً من الحضور.

وكانت الهيئة قد أعلنت عن “ جادة الترفيه ” ضمن حزمة من الفعاليات المقدمة في إجازة نهاية الأسبوع الأول من ديسمبر خلال روزنامة الشتاء، والتي احتوت خلال الأسبوع المنصرم على 15 فعالية تنوعت بين مختلف مناطق المملكة.

يذكر أنه من لمخطط أن تشهد محطات مقبلة في عدد من مدن المملكة خلال العام 2018، وذلك بعد أن سجلت جادة الترفيه نجاحات، مؤخرًا.