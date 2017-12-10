عودة 260 نازحًا إلى صلاح الدين في العراق

بغداد(صدى):

أكدت وزارة الهجرة والمهجرين بالعراق اليوم، الأحد، أن هناك أكثر من 260 نازحًا عادوا إلى ناحيتي يثرب والاسحاقي فى محافظة صلاح الدين.

وأضافت أنها تعمل على التنسيق مع كافة الجهات لتهيئة المستلزمات والاحتياجات الضرورية لضمان عودة النازحين الراغبين بالعودة الطوعية إلى مناطقهم المحررة.

وأوضح مدير قسم المحافظات المركزية فى دائرة شؤون الفروع بالوزارة وميض سعيد، أن الوزارة جهزت حافلات خاصة بالتنسيق مع وزارة النقل العراقية لنقلهم فضلا عن توفير عجلات الحمل لنقل أمتعتهم الموجودة فى المخيم.