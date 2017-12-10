مشروع ” أرامكو ” يحقق طفرة اقتصادية بديلة للنفط مستقبلاً

عادل الحربي(صدى):

أكدت شركة ” أرامكو ” على أن اهتمامها الرئيسي في الوقت الراهن يتمثل في مشروع أكبر مرفق لصناعة البتروكيماويات في العالم ، والذي سيحقق طفرة على مستوى العالم لامثيل لها ، حيث تبلغ قيمة المشروع حوالي 20 مليار دولار ، ويقام على مساحة تعادل 3 أضعاف مدينة ” موناكو ” الفرنسية .

وتنوي ” أرامكو ” بخطة مشروعها الجديد إلى التكيف بشكل قوي مع بيئة الطاقة المتجددة ، حيث يمثل تصور مستقبلي لمؤشرات الحالة الاقتصادية بالمملكةفي المستقبل ، خاصةً بعد الانتهاء من الإصلاحات التي وجه صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان المسؤولين للتركيز عليها في وقت لاحق ، وفقاً لما ذكرته مصادر خاصة .

وفي ظل هذا البرنامج الإصلاحي تسعى المملكة لبيع حصة من حصص الشركة لعدد من المستثمرين الدوليين مطلع العام المقبل ، ليتم تحويل العائدات إلى القطاعات غير النفطية كالتكنولوجيا والسياحة والرعاية الصحية بالإضافة إلى التعدين ، وهو ما يشكل رؤية المملكة الواضحة في الرغبة بالمضي قدماً لتطوير برامجها الإصلاحية والتوقف عن الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للحصول على الإيرادات .

وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قد وصف الذكاء الاصطناعي والتشغيل الآلي والطاقة المتجددة كأولويات يمكن للمملكة الاعتماد عليها في ظل خطة خادم الحرمين الشريفين لعام 2030 المقبل .